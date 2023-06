La DNCG met la pression sur Textor et l’OL, contraints de trouver 60 millions d’euros

La rengaine revient. Depuis plusieurs mois, l’Olympique Lyonnais est dans le viseur de la DNCG. La direction nationale de contrôle et de gestion des clubs professionnels demande à l’OL et à son nouveau propriétaire « d’injection 60 millions d’euros d’ici au 30 juin », comme le rapporte L’Equipe, sans quoi des sanctions pourraient tomber. Pour arriver à résoudre cette équation, l’homme d’affaires américain dispose de plusieurs solutions, à savoir combler le trou en amenant des liquidités ou bien vendre des joueurs. Alors que le club veut se relancer après deux saisons sans qualifications européenne, les dirigeants veulent conserver l’ossature pour revoir les ambitions à la hausse.

Textor se dit serein

Néanmoins, John Textor se montre plutôt confiant face à la lettre adressée par la DNCG. Ce dernier estime qu’elle ne tient pas compte de certaines opérations effectuées par le club, à commencer par la vente de la section féminine et de la franchise Reign, censée apporter près de 50 millions d’euros. Une solution qui est loin de satisfaire le gendarme financier, qui souhaiterait des « éléments concrets et non de simples promesses » selon le quotidien sportif. De quoi inquiéter en interne sur les capacités financières réelles de John Textor. Affaire à suivre.