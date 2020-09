La déclaration forte de Verratti envers le PSG

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti a connu de nombreuses aventures au sein du club de la capitale. Durant son évolution, il a su prendre une place de leader dans l'entrejeu, lui qui avait formé un superbe "duo" avec Thiago Motta.

Verratti voit son futur au PSG

Désormais, il compte 318 matchs sous le maillot du PSG, et figure dans le top 5 des joueurs les plus capés dans l'histoire du club. Au micro de PSG TV, il a reconnu être fier de cet accomplissement. "Ça représente beaucoup, faire partie des joueurs qui ont porté le plus ce maillot, c’est quelque chose de beau. Ça veut dire qu’on a passé beaucoup d’années ensemble, qu’on a gagné beaucoup de titres. Et puis je suis encore jeune dans le foot, je n’ai que 27 ans", a-t-il indiqué.

La belle déclaration de notre Mᴀʀᴄᴏ Vᴇʀʀᴀᴛᴛɪ 🦉❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2020





Son avenir, il le voit du côté du Parc des Princes, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. "Je veux continuer encore longtemps. Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique… Ce club, je l’aime. Il m’a fait grandir, il m’a fait connaitre le vrai foot, il m’a tout offert. J’ai pu jouer des grands matches, évoluer avec des grands joueurs, et je suis heureux ici", a expliqué l'Italien.

Par ailleurs, le milieu de terrain a reconnu avoir été surpris par le calendrier du PSG. "C’est la première fois que je vis un début de saison pareil. Jouer une finale de Champions League le 23 et avoir un match le 29… Je ne le dis pas comme une excuse, mais comme un constat. Dans les autres championnats, on voit bien que tout le monde a eu le temps de se préparer à un retour. Il faut protéger les équipes qui peuvent aller loin pour le championnat français, que ce soit Paris ou une autre équipe", a jugé Verratti.