La bonne affaire pour Nantes et Clermont, Toulouse et Nice accrochés

Après le large succès de Lille face à Troyes en début d'après-midi, quatre autres rencontres de Ligue 1 avaient lieu à 15h00. Des rencontres animées, avec des buts, des retournements de situation et une interruption de match.

En effet, ça a chauffé à Montpellier. Le match a été interrompu par l'arbitre à la 15ème minute de jeu suite aux jets de bombes agricoles et de fumigènes sur la pelouse. Les supporters héraultais protestaient contre le niveau de jeu de leur équipe après le 6-1 reçu à Nice mercredi. Le calme est ensuite revenu à la Mosson. Wahbi Khazri a dû lui quitter ses coéquipiers après un geste mal maîtrisé. Un carton rouge logique (40e). En supériorité numérique, Nantes va faire la différence grâce à Girotto au bout du temps additionnel de la première période. Montpellier ne reviendra pas terminant même à neuf après l'expulsion de Wahi (68e). Nantes profite de sa supériorité numérique pour corser le score avec des buts de Mohamed (82e) et Blas (84e) Le MHSC s'enfonce un peu plus en bas de classement, Nantes fait une très belle affaire.

Tout comme Clermont vainqueur à Angers ce dimanche. Rashani (40e) et Borges (47e) donnent la victoire aux clermontois désormais surprenants huitièmes du championnat. Boufal avait réduit le score pour les angevins à la 80ème Toulouse après son large succès à Auxerre espérait faire la fête à domicile face à Brest. Mais ce sont les brestois qui ont ouvert le score grâce à Mounié à la 18ème minute. Toulouse pousse mais tombe sur un très bon Bizot. Le gardien brestois ne pourra rien faire sur le but de Aboukhal peu après l'heure de jeu mais Brest va tenir ce point du nul. Nice n'a lui pas réussi à se montrer aussi efficace qu'en milieu de semaine. Les niçois reviennent de Reims avec le nul zéro à zéro.