L1/Lille: Yazici et Araujo positifs au Covid-19

Par AFP January 5, 2021 14:25 Lille (L1) est de nouveau touché par le Covid-19: l'attaquant turc Yusuf Yazici et l'ailier brésilien Luiz Araujo ont été testés positifs et seront indisponibles au moins pour la réception d'Angers mercredi et le déplacement à Nîmes samedi, a révélé l'entraîneur Christophe Galtier mardi.