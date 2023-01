L1 : un record d'affluence historique enregistré dans les stades cette saison

Il y a foule pour suivre les matchs de Ligue 1 dans les stades depuis le début de cette saison 2022-2023 ! Ainsi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé sur ses réseaux qu'un record d'affluence a été enregistré depuis le début de l'exercice en cours. On trouve une affluence moyenne inédite et qui est de 23 773 spectateurs par match cette saison, alors que la Ligue se félicite dans son communiqué des records avec une affluence historique à la mi-saison. 4,5 millions de spectateurs ont été présents dans les stades de L1 depuis le début de la saison et cela fait une augmentation de 5%, soit 234.000 spectateurs en plus par rapport à la mi-saison 2019-2020, avant Covid.

Un record d'affluence dans les stades

Concernant la plus grosse affluence, elle a eu lieu à Marseille lors du match entre l’Olympique de Marseille et l’AC Ajaccio à l’Orange Vélodrome qui a réuni 63 416 spectateurs dans le stade. "Autre fait record, le taux de remplissage exceptionnel reste constant depuis le mois d’août puisqu’il s’élève à 81%, soit un essor de 11 points par rapport à la saison passée et de 7 points par rapport à 2019-2020 ! Cette dynamique est notamment portée par les abonnements qui ont connu une hausse significative de 13% par rapport à la saison 2021-2022, en comptabilisant pour cette première période de 2022-2023 290.000 abonnés, soit 14.500 abonnés par club de Ligue 1 Uber Eats", peut-on notamment lire dans le communiqué de la LFP, très heureuse de cette affluence cette saison.