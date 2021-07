L1: Sergio Ramos s'offre un dernier défi au PSG

Sergio Ramos, l'expérience européenne au service de Paris: quatre fois sacré en Ligue des champions, l'emblématique défenseur espagnol a rejoint jeudi le PSG pour deux saisons, s'offrant un dernier défi à 35 ans après avoir quitté le Real Madrid à contrecoeur. Avec l'ancien capitaine merengue, qui arrive libre, le club de la capitale s'offre un état d'esprit de gagneur et un vécu à toute épreuve pour essayer d'atteindre enfin le Graal d'un sacre en C1, après une finale perdue en 2020 puis une élimination en demi-finale en 2021.

Sergio Ramos, un monstre sacré au PSG ?

C'est une nouvelle recrue de choix pour le directeur sportif Leonardo après le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum et le latéral marocain Achraf Hakimi, en attendant probablement le gardien italien Gianluigi Donnarumma après la finale de l'Euro... Des renforts peut-être susceptibles de convaincre la superstar parisienne Kylian Mbappé de prolonger son contrat actuel au delà de 2022. "C'est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n'oublierai jamais", s'est ému dans un communiqué du club parisien le joueur qui retrouvera son N.4 fétiche. Ramos, c'est un palmarès hors norme avec une Coupe du monde (2010), deux Euros (2008, 2012), plus ses quatre Ligue des champions donc, mais aussi cinq titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012, 2017, 2020) avec le Real Madrid.

C'est aussi une fiabilité reconnue dans les matches couperets pour ce meneur d'hommes au tempérament de feu, qui avait sonné la charge d'une tête égalisatrice dans le temps additionnel de la finale de Ligue des champions 2014 contre l'Atlético, finalement remportée 4-1 après prolongation par le Real Madrid. "Sergio Ramos a prouvé au fil des années qu'il était un grand champion. Il a tout gagné, il peut vraiment nous aider", s'est félicité jeudi le milieu du PSG Marco Verratti. "Cela prouve que le club travaille dur pour faire venir les meilleurs joueurs", a ajouté l'Italien, également "heureux" de l'arrivée annoncée comme imminente de son partenaire en équipe nationale Donnarumma, "un grand gardien", qui "peut apporter beaucoup" au vice-champion de France.

Défenseur-buteur



En 16 ans au Real, Ramos (1,84 m) s'est affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde pour sa présence aérienne, sa puissance dans les duels et son sens de l'anticipation, malgré une fâcheuse tendance aux fautes de concentration, notamment dans les matches moins exposés. Cet ancien latéral droit est aussi un rare défenseur-buteur, qui compte 101 buts inscrits en 671 matches avec le club madrilène. Il a également marqué 23 buts avec la sélection espagnole dont il est le joueur le plus capé: 180 sélections, un record en Europe.

L'Andalou a été poussé vers la sortie par le Real cet été, après avoir refusé une offre de prolongation d'un an accompagnée d'une baisse de salaire. "Une page merveilleuse de ma vie se tourne mais une autre s'ouvre, faite de rêves, d'avenir", avait déclaré Ramos lors de ses adieux au Real. Le défenseur a assuré vouloir "montrer son meilleur niveau pendant plusieurs années" et gagner "d'autres titres". Originaire de la banlieue de Séville en Andalousie (sud), Ramos a été formé au Séville FC, où il a débuté en 2004-2005 avant de rejoindre à 19 ans le Real Madrid, qui l'avait acquis pour 27 millions d'euros.

Nombreuses blessures



Seule ombre au tableau pour le néo-Parisien: son état physique, et sa capacité à enchaîner les matches à 35 ans. Sa dernière saison a été perturbée par de nombreuses blessures (cuisse, mollet, ischio-jambiers), au point que le sélectionneur espagnol Luis Enrique a choisi de se passer de son capitaine pour l'Euro, à la grande déception de l'intéressé. A l'image des recrutements de superstars en fin de carrière comme David Beckham, Dani Alves ou Gianluigi Buffon ces dernières années, c'est un joli coup marketing.

C'est peut-être aussi un bon choix sportif pour Paris qui dispose désormais avec Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe de trois défenseurs centraux de niveau international... et d'un argument supplémentaire pour convaincre Mbappé de rester. L'attaquant superstar n'a pas donné son accord pour poursuivre au-delà de son bail expirant en 2022, faisant planer la menace d'un départ, peut-être au Real Madrid. Selon la presse, Mbappé voulait voir comment l'effectif parisien allait être renforcé avant de se décider. Avec l'arrivée de l'ancien capitaine madrilène Sergio Ramos, le voilà servi.