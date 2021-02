L1: pour son directeur du football, Nice "a besoin de gagner de la maturité"

Q: Comment jugez-vous la situation sportive du club?

R: "Il y a du mieux. Nous avons enclenché la première, il faut poursuivre et prendre des points. C'est une saison compliquée, avec un changement d'entraîneur, beaucoup de mouvements, des disparités de forme, des joueurs pas encore au rendez-vous, d'autres qui y arrivent désormais, un Covid-19 désastreux chez nous et beaucoup de blessures. Les gens focalisent sur l'absence de Dante, qui a évidemment laissé un gros vide. Mais Atal et Dolberg n'ont pas pu jouer la moitié des matches. Boudaoui revient à son niveau après une grave blessure au genou, Reine-Adélaïde (rupture ligamentaire au genou, NDLR) et Lees-Melou (fracture du poignet) ont été opérés... Cela fait quand même beaucoup. L'idée avec Adrian Ursea et son staff est depuis le début de redonner de la confiance par le jeu. De ce point de vue, Saliba et Todibo font beaucoup de bien."

Q: Pourrez-vous conserver ces deux joueurs, qui ne sont que prêtés?

R: "On espère toujours garder nos bons éléments. On se retrouve à quatre derrière, un schéma dans lequel l'équipe se sent et s'exprime mieux. On savait ce qu'on faisait avec Adrian. On commence à voir du jeu. On y a toujours cru."

Q: Et où en êtes-vous de la recherche du futur entraîneur?

R: "Nous restons dans la continuité en recherchant un entraîneur expérimenté, capable de faire évoluer l'équipe avec un vrai penchant offensif, de faire progresser les joueurs et d'être un compétiteur. Le club a besoin de gagner de la maturité. L'OGCN a déjà franchi des paliers énormes mais est à la marche la plus difficile. Il faut relever le niveau d'exigence à tous les niveaux. Derrière l'équipe sportive, il y en une autre. L'exemple, c'est à Paris, samedi dernier (défaite 2-1). J'ai senti l'environnement satisfait de notre prestation. Mais on ne doit jamais partir sans point. Seul notre capitaine conteste la main flagrante de Marquinhos non sanctionnée par un penalty... L'équipe a trop respecté le PSG pendant une mi-temps, Ursea l'a secouée à la pause."

Q: Financièrement, comment l'OGCN traverse-t-il la crise que vit le football français ?

R: "La qualité d'Ineos (le groupe propriétaire du club, NDLR) nous met à l'abri d'une banqueroute ou d'une catastrophe industrielle. Nous sommes moins en danger que d'autres. Mais le club a perdu beaucoup d'argent. Et un actionnaire n'est pas là pour compenser l'absence de recettes commerciales. Avec l'accord avec Canal+ sur les droits TV, on sait ce qu'on aura jusqu'à la fin de saison. On perd comme tous les autres sur ce poste 50% des rentrées. Quant à une éventuelle baisse des salaires, nous nous sommes entendus avec les joueurs pour ne pas communiquer sur le sujet."

Q: Comment Nice s'insère-t-il dans le projet multiclubs d'Ineos?

"L'objectif est d'acheter un club au Portugal pour jeter une nouvelle passerelle vers le Brésil"

R: "Lorsque Ineos a acheté l'OGCN, il possédait déjà Lausanne Sport (D1 suisse) et nous avions déjà un partenariat avec le Racing Club d'Abidjan. Ce dernier est en avance sur nous, il vient d'être champion et dispute la Ligue des champions (d'Afrique). Nous avons déjà commencé à établir des connexions entre les trois clubs (plusieurs jeunes Niçois et Ivoiriens évoluent déjà à Lausanne, NDLR). L'objectif est d'acheter un club au Portugal pour jeter une nouvelle passerelle vers le Brésil où Carlos Henrique, l'ancien défenseur des Girondins, développe son réseau pour nous. C'est un Etat-continent dans lequel je crois beaucoup. L'échéancier a été mis à mal par la pandémie mais nous y travaillons. L'idée est d'avoir un ADN commun, avec un jeu audacieux pour les quatre membres de la filière, qui conserveront leur identité. Le but n'est pas de faire du trading intensif. Si on peut vendre un joueur, on le fera. Mais on n'est pas là-dedans, le but est de créer une organisation sportive permettant aux quatre clubs de travailler ensemble et d'être plus performants."