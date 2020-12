L1: Paris, la vie sans Neymar

Cela n'en finira donc jamais? Les blessures de Neymar au PSG sont si récurrentes qu'elles en deviennent un mauvais feuilleton. Rien que cette saison, le Brésilien en est déjà à sa troisième absence pour raison médicale, en plus d'une suspension disciplinaire. La cause: un tacle très mal maîtrisé de son compatriote Thiago Mendes, logiquement exclu, à la toute fin du match perdu contre Lyon (1-0). Evacué sur civière, en pleurs, "Ney" s'est rappelé "la douleur, la peur, l'angoisse, les chirurgies, les béquilles et autres mauvais souvenirs", a-t-il raconté sur Instagram.

Si l'examen pratiqué lundi est "rassurant" selon le club, qui n'a pas donné de date de retour, l'attaquant pourrait être indisponible trois semaines selon l'Equipe, ratant a minima les matches contre Lorient, Lille et Strasbourg avant la trêve de fin d'année. Paris devra donc faire à nouveau sans son Brésilien-vedette, qui lui a sauvé la mise en Ligue des champions avec des performances stellaires lors de la phase retour. Et pas que: alors que le champion de France semblait enfin voir le bout du tunnel de blessures, les pépins physiques s'accumulent de nouveau.

Dimanche contre Lyon, le capitaine Marquinhos a été absent, l'autre star offensive Kylian Mbappé n'a pu jouer qu'une demi-heure, et le défenseur central Abdou Diallo s'est lui aussi blessé pour ne revenir qu'en 2021. Viennent s'y ajouter les absences de Mauro Icardi, qui a rechuté et sera de retour en 2021, de Pablo Sarabia, qui reviendra au plus tôt le 23 décembre contre Strasbourg, et de Juan Bernat, blessé de longue durée.

Tenir mentalement

En attendant d'aller défier Lille, qui leur a pris dimanche la première place, les Parisiens doivent impérativement battre Lorient sous peine de glisser encore au classement. Troisièmes avec 28 points, un de moins que les coleaders Lille et Lyon, les Parisiens sont à portée de tir du rival marseillais (4e, 27 pts) et de Montpellier (5e, 26 pts). Peuvent-il tenir cette pression?

Dimanche, Thomas Tuchel a fustigé un effectif "très fatigué mentalement", qui a "donné des points comme des cadeaux" à Lyon, Bordeaux (2-2) ou Monaco (défaite 3-2 après avoir mené 2-0). Pour l'instant, les nombreuses absences et les difficultés en Coupe d'Europe n'ont pas empêché le PSG d'être impitoyable avec les "petits" du championnat. Dans la deuxième moitié de tableau, seul Bordeaux (2-2) a arraché un point au champion en titre. Pour Metz, Nice, Reims, Nîmes, Dijon et Nantes, l'issue a été la même et l'addition souvent salée.

De quoi faire trembler Lorient, juste au-dessus de la ligne de flottaison (17e, 11 points) malgré son carton dimanche contre Nîmes (3-0). Mais avec un calendrier toujours aussi dense, le dilemme qui a déchiré Tuchel une bonne partie de la saison revient contre Lorient: "faire tourner" au risque de négliger l'adversaire, ou titulariser les cadres au risque d'accumuler fatigue et blessures. Dure, la vie sans Neymar.

