L1 : Paqueta élu meilleur joueur d’octobre

Joueur du Mois d'Octobre de @Ligue1UberEats, monsieur Lucas Paquetá



Félicitation au joueur de l'@OL qui a réalisé un mois d'octobre remarquable 😉#TropheesUNFP pic.twitter.com/k8NVxHClaA



— UNFP (@UNFP) November 18, 2021

2 passes décisives en octobre et une entrée saisissante contre Monaco

C’est peut-être actuellement le meilleur élément évoluant en France. Il brille sur les terrains de Ligue 1 depuis plusieurs semaines et il a logiquement été récompensé. Après Kylian Mbappé (Paris-SG) et Seko Fofana (RC Lens), Lucas Paqueta a été désigné meilleur joueur du mois d’octobre. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a récolté 46% des suffrages selon l’UNFP et devancé l’attaquant du Stade Rennais, Gaëtan Laborde (39%), et l’attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort (15%).Paqueta a été élu grâce aux votes du public et de ses pairs de Ligue 1. Logique vu le niveau affiché par l’international brésilien, qui a récemment offert la victoire à la Seleçao contre la Colombie (1-0) dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022, avant d’être encore titulaire dans le choc sans but face à l’Argentine (0-0). L’ancien joueur de l’AC Milan n’a pas marqué en L1 en octobre mais il avait délivré deux passes décisives contre Saint-Etienne (1-1) et Nice (2-3).Lors de la rencontre contre l’AS Monaco (2-0), il avait complètement changé la physionomie en entrant à 25 minutes de la fin. Alors qu’il rentrait tout juste de sélection, Paqueta s’était montré décisif sur les deux réalisations rhodaniennes et avait signé de sublimes gestes. Depuis le coup d’envoi de la saison, le Brésilien de 24 ans a inscrit 5 buts (un penalty) et délivré 2 passes décisives, les deux en octobre, donc. L’OL comptera une nouvelle fois sur lui pour prendre le meilleur sur l’OM, dimanche soir dans le choc de la 14eme journée de L1.