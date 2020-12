L1: Pape Gueye s'est fait sa place à l'OM

Ça n'est pas vrai dans toutes les lignes, loin de là, mais au milieu de terrain André Villas-Boas a l'embarras du choix. Hérité de la saison dernière, le trio Sanson-Kamara-Rongier est son premier choix et la venue de Michaël Cuisance lui a permis d'élargir sa palette tactique avec un milieu en losange. Strootman est toujours là pour sécuriser les fins de match et Gueye, lui, prend avec gourmandise les minutes que lui propose son coach, d'une titularisation surprise dès la 2e journée au Parc des Princes à une entrée en jeu précipitée mais réussie samedi contre Monaco après la blessure de Sanson.

"Il y a des très bons joueurs et je comprends la concurrence. Les mecs au milieu font le boulot. Je suis patient, je suis jeune. Il y a trois mois j'étais en L2 et quand j'ai débuté en pro au Havre, c'était sur le banc ou en CFA, donc ça me permet de prendre tout ça tranquillement", a expliqué lundi le grand gaucher en conférence de presse.

Gueye sur la course au titre : "Tout est possible"

L'occasion de s'imposer

Avec l'absence probable de Sanson jusqu'au mois de janvier, et trois matches encore à disputer avant la courte trêve, Gueye a tout de même l'occasion de s'imposer plus franchement encore, d'autant que Cuisance traverse une période moins convaincante. Alors que l'OM ira à Rennes pour essayer de porter à sept sa série de victoires d'affilée en L1 et ancrer sa position en haut de classement, Gueye pourrait ainsi être associé dans un milieu à trois à Rongier et Kamara, son "vrai ami", rencontré en équipe de France U17.

"Ça va au-delà du foot. On se voit en dehors et ça facilite l'intégration. J'avais parlé avec Bouba avant de venir ici, il m'a donné des conseils", a raconté l'ancien Havrais, qui était alors en train de se dépêtrer de son vrai-faux transfert à Watford. Fin avril, le club anglais avait annoncé sa signature pour cinq ans. Mais Gueye a ensuite rompu le contrat unilatéralement pour des vices de forme, avant de rejoindre Marseille.

"Grand futur"

"Je suis à l'OM, je suis très content d'être ici et ça se passe bien", a-t-il répondu en briscard et avec le sourire quand on l'a interrogé lundi sur l'éventuel contentieux autour de ce dossier. La tête au foot, le jeune Pape (21 ans) poursuit donc sa découverte du très haut niveau, entre championnat (trois titularisations) et Ligue des champions (deux titularisations), lui qui ne connaissait que la L2. "Je pense que j'ai plutôt bien géré. Je savais que c'était une étape importante de ma carrière et je vois que c'est un voire plusieurs crans au-dessus de ce que je connaissais. Ça va plus vite, il y a des petits détails... J'ai les entraînements pour apprendre", a-t-il expliqué.

S'il l'a utilisé avec prudence, alors que de nombreux supporters marseillais auraient aimé le voir déjà jouer plus, Villas-Boas continue à assurer qu'il imagine "un grand futur" à son jeune milieu. "Au-delà de sa puissance physique, il est intéressant par sa capacité à se sortir de la pression. Il dribble bien et il accélère. Il est très agile pour sa taille", a développé le technicien portugais. "Je pense qu'il a beaucoup plus à donner que d'être juste un 6 défensif. Il a la percussion, une excellente technique et une très bonne frappe. Je l'ai déjà utilisé comme un 8, avec un peu plus de liberté, et avec la confiance ça sera de mieux en mieux", a ajouté AVB.