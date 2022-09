Morel : « C'était le moment »

Morel évoluera en National 3 cette saison

A désormais 38 ans, l'heure de la retraite attendra encore un peu pour Jérémy Morel. Alors qu'il était en fin de contrat cet été avec Lorient,Passé par l'Olympique de Marseille (2011-15), Lyon (2015-19) et Rennes (2019-20), avant de retourner dans son club formateur, qu'il a connu entre 2003 et 2011 puis de 2020 à 2022, le défenseur central, qui fut arrière gauche au début de sa carrière, compte deux titres à son palmarès, glanés durant sa période phocéenne, à savoir le Trophée des Champions en 2011 et la Coupe de la Ligue en 2012. « Je suis juste content d'avoir pu faire ce métier qui était un loisir au départ. (...)C'était pourtant simple comme un coup de fil », a expliqué l'intéressé, à propos de son choix.« Je me suis dit que j'avais 38 ans, que j'avais eu la chance de jouer les trois derniers matchs et d'atteindre l'objectif du maintien.(...) La piste Concarneau ? Je me suis entraîné avec l'équipe pendant tout l'été, c'est vrai. Mais j'ai eu une petite blessure musculaire et j'ai eu peur de retomber dans les galères comme la saison dernière, a également confié Morel, qui va désormais passer ses diplômes d'entraîneur, dans des propos recueillis par L'Equipe.Je préférais être honnête vis-à-vis du club mais aussi par rapport à moi-même. » A l'avenir, on pourrait donc retrouver ce dernier sur un banc.Si le natif de Quimperlé ne jouera plus en professionnel, il ne va pas pour autant ranger les crampons. En effet, ce mardi après-midi,« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Jérémy qui après une carrière exceptionnelle va relever un dernier challenge à l’US Montagnarde. Jérémy est un meneur qui a toujours été apprécié par ses coéquipiers partout où il est passé.», a réagi Kévin Le Gal, le président du club morbihannais qui évolue en National 3, soit la cinquième division française. « Il passera en parallèle ses diplômes d’entraîneur », précise par ailleurs le communiqué annonçant l'arrivée de Morel.