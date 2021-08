Dimanche dernier, la fête a viré au cauchemar pour Montpellier. Alors que le club était sans doute très heureux de pouvoir retrouver son public en Ligue 1, une première depuis le 20 septembre 2020 (victoire 4-1 face à Angers), des incidents ont gâché cela. En effet, lors de la première journée de championnat contre Marseille, rien ne s'est passé comme prévu. Car, si à la mi-temps les Héraultais étaient dominés dans le jeu, ils étaient en train de mener au score à la surprise générale (2-0). Avec un Dimitri Payet des grands jours en face du côté des Olympiens, les locaux se sont finalement inclinés et ont donc commencé le championnat par une défaite (2-3). Mais l'un des autres faits majeurs du match fut les incidents qui ont émané à la suite d'un but des Phocéens. Après la seconde réalisation de Payet, son coéquipier Valentin Rongier, alors remplaçant, s'est précipité au bord du terrain pour féliciter le numéro 10.

❌ Kiki Kouyaté, Islam Slimani, retrouvez les décisions de la Commission de Discipline de la LFPhttps://t.co/MrJtzFqxKu

La Mosson échappe pour le moment au huis-clos

Malheureusement, des projectiles ont été jetés par des supporters locaux sur les joueurs marseillais, dont un qui a touché l'ancien capitaine nantais, qui a même eu la bouche ouverte et en sang. Enfin, quelques minutes plus tard, lors d'un corner en faveur de Montpellier, ce fut depuis une autre tribune de La Mosson que des projectiles furent lancés à l'encontre de Mattéo Guendouzi. Un événement qui poussa l'arbitre Jérémie Pignard à arrêter le match pendant plus d'une dizaine de minutes, alors le public était lui prévenu que des sanctions pourraient tomber si cela continuait ainsi. Quelques jours plus tard, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a donc entendu les dirigeants héraultais mercredi au sujet de ces incidents. Résultat : cette dernière a décidé de fermer à titre conservatoire les tribunes Corbières et Etang-de-Thau de La Mosson et a annoncé placer le dossier en instruction « au vu de la gravité des faits. »