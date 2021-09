L1 : Monaco-Marseille, choc haut de gamme

Avec Ben Yedder et sans Payet



En l'absence prolongée de Milik, Sampaoli avait trouvé une formule inattendue et efficace en installant Payet en faux N.9. Le Réunionnais y a fait des merveilles avec déjà trois buts en Ligue 1, mais après une semaine très chargée, où on l'a vu à Paris plaider sa cause devant la commission de discipline ou auprès d'Emmanuel Macron lors de la visite à Marseille du président de la République, il a disparu du groupe des convoqués. Cette petite gêne à une cuisse est un gros souci pour Sampaoli, qui va devoir repenser son organisation. La nouvelle recrue Amine Harit pourrait débuter, ou le jeune Bamba Dieng avoir une chance. A moins que l'Argentin ne surprenne encore avec une nouvelle innovation tactique.

Kovac, lui, a son avant-centre. Vrai buteur, Ben Yedder n'a pas encore trouvé la cible en L1 mais reste incontournable pour son entraîneur. "Contre le Shakhtar et Troyes, Wissam a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a multiplié les efforts défensifs. C'est ce que j'aime aussi chez un attaquant. Avec son aide, l'équipe est parvenue à mieux presser l'adversaire et à récupérer le ballon plus haut. Dans les matches à venir, il va marquer, j'en suis certain", a ainsi déclaré Kovac cette semaine.

Tchouaméni-Kamara, destins croisés



Lors du premier match de l'Euro-Espoirs au mois de mars, Kamara était titulaire et Tchouaméni remplaçant. Dès le match suivant, la situation s'était inversée et la carrière internationale du Monégasque a depuis décollé. Auteur d'une excellente saison dernière et d'un superbe début d'exercice, il a ainsi été convoqué avec les A de Didier Deschamps et a convaincu. "J'ai vu le match contre l'Ukraine. Il a fait un très bonne performance, surtout quand on sait qu'il entre dans l'équipe championne du monde. C'est compliqué et il l'a fait", a jugé Kovac. "Tout le monde va le scruter beaucoup plus. Il doit s'y attendre, le comprendre et s'obliger à maintenir ce niveau. Car ça doit toujours être le sien désormais", a ajouté le technicien croate.

Kamara, lui, est sorti des plans de Sylvain Ripoll et n'est pas encore dans ceux de Deschamps. Mais il reste une pièce maîtresse à l'OM, où il a lui aussi réussi un très bon début de saison dans un rôle compliqué, à mi-chemin entre milieu défensif et latéral droit, ce qui confirme sa grande maturité tactique à 21 ans. En fin de contrat à l'issue de la saison, il aurait pu quitter l'OM cet été mais les propositions reçues, Newcastle et Wolverhampton, ne l'ont pas emballé. Les dirigeants de l'OM espèrent désormais le faire prolonger.

Kovac-Sampaoli, échange d'amabilités



Le travail de Kovac en Principauté a impressionné le football français la saison dernière et comme beaucoup d'autres avant lui, Sampaoli l'a salué vendredi. "Monaco récupère très haut dans le camp adverse. C'est une équipe construite pour la Ligue des champions, qui sait ce qu'elle veut, vraiment très forte", a-t-il dit. L'ancien sélectionneur de l'Argentine reste lui un spectacle à lui tout seul, mais son OM est aussi une équipe ultra offensive et excitante.

"Il a beaucoup de passion. Il nous aide à avoir une attitude positive, à savoir qu'un nul peut se transformer en victoire dans les dernières minutes. Avec lui, il faut gagner et encore gagner", a résumé vendredi le défenseur Leonardo Balerdi. "Le rythme de l'OM est très élevé. Cette équipe joue de façon très agressive, met la pression sur l'adversaire le plus haut possible et n'abandonne jamais", a de son côté relevé Kovac, qui n'a pas de doute: "Marseille est un des favoris pour le podium cette saison".



Sampaoli "optimiste" concernant Milik :