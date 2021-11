L1: Messi et Paredes malades avant PSG-Nice, Icardi de retour

"Lionel Messi et Leandro Paredes n'ont pas participé à la séance d'entraînement aujourd'hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain (mercredi) matin", a écrit le PSG sur son site internet, au lendemain du gala où Messi a à nouveau soulevé le trophée France Football de meilleur joueur de l'année. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a en revanche enregistré le retour d'Icardi, forfait à Saint-Etienne dimanche (3-1) en raison d'une gêne musculaire.

Le PSG, leader de L1, affrontera Nice (3e) sans Neymar, au lendemain de l'annonce d'une indisponibilité de six à huit semaines pour le Brésilien, victime d'une entorse de la cheville gauche dimanche dans le Forez. Le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum doit reprendre l'entraînement jeudi, selon le PSG, tandis que le milieu espagnol Ander Herrera devrait être de retour "en fin de semaine selon l'évolution" de son état, alors que Paris se déplace samedi à Lens en Ligue 1. Enfin, l'évolution est positive pour Julian Draxler qui a repris la course mardi et peut espérer reprendre l'entraînement d'ici "entre 2 et 3 semaines".