L’Olympique de Marseille continue de tourner au ralenti en championnat. A l’occasion de la réception du FC Metz ce dimanche du côté du stade Vélodrome, le club olympien n’a pu obtenir mieux qu’un partage des points (0-0, 13e journée). Les hommes de Jorge Sampaoli ratent là une belle occasion de se replacer derrière le Paris Saint-Germain et restent quatrièmes. Les Messins demeurent quant à eux à une piètre 19e place.

La rencontre a pourtant bien débuté pour des Grenats inspirés et prêts à jouer crânement leur chance. De fait, Delaine a été le premier à se mettre en évidence, trouvant le poteau de Mandanda dans les premières minutes du match (7e). Et les visiteurs ont même cru ouvrir la marque un quart d’heure plus tard, mais l’arbitre signalait un hors-jeu indiscutable de Kouyaté (21e). Les Marseillais ont alors répondu, sans plus de réussite puisque Payet a trouvé la transversale (23e). L’histoire de montants ne s’est pourtant pas arrêtée là puisque Delaine, encore lui, à trouver le poteau de la cage de Mandanda (34e).

Pas de but à la pause, et pas plus au coup de sifflet final, même si la seconde période a elle aussi été particulièrement animée. D’abord suite au rouge reçu par Jemerson dix minutes après le retour des vestiaires (56e). Puis avec un but cette fois refusé à l’OM et à Gerson (58e). En infériorité numérique, les Messins n’ont jamais abdiqué et sur deux énormes occasions, De Préville (61e) et Centonze (64e) ont manqué d’ouvrir la marque.

Des regrets pour l’OM



Mais la fatigue faisant son œuvre, les visiteurs ont ensuite levé le pied et ont subi les vagues phocéennes avec, à chaque fois, des occasions gigantesques, comme celle de Milik (68e, 80e), de De La Fuente (74e, 87e) ou encore d’Ünder (81e). Sans résultat. Ce nul laissera de gros regrets aux Marseillais. Metz se satisfera peut-être du fait de n’avoir pas perdu et d’avoir su résister, avec la manière.