L1 : L’OM écope d’un match à huis clos, deux tribunes fermées à Saint-Etienne

L’Olympique de Marseille est fixé. Le 24 octobre dernier, le Classique contre le PSG (0-0) avait, au-delà du point presque décevant obtenu par le club phocéen contre un Paris à 10, été marqué par des incidents en tribunes. Jets de projectiles sur les coups de pied arrêtés, utilisation de fumigènes, interruption d’une action par un supporter rentré sur la pelouse : tout y était passé du côté du Stade Vélodrome, sans parler des événements ayant marqué l’avant-match. L’OM pouvait donc craindre le pire, alors que la commission de discipline de la LFP avait mis ce dossier en instruction. Et le club olympien connaît désormais le verdict, rendu mercredi soir : il devra purger un match de huis clos.

Virages fermés à Saint-Etienne

Presque un moindre mal alors que Marseille avait écopé, après les incidents survenus à Angers en début de saison, d’un retrait d’un point avec sursis. Visiblement, la Ligue n’a pas jugé que ces nouveaux débordements étaient de la même importance, et l’actuel 4e de Ligue 1 va bien conserver sa place au classement pour le moment. La Ligue a également tranché le cas de l’AS Saint-Etienne, dont les supporters frondeurs avaient retardé le coup d’envoi du match face à Angers du 22 octobre dernier. Les Verts ont écopé d’un match de huis clos déjà purgé à titre conservatoire face à Clermont, et de la fermeture pour deux matches des tribunes Paret et Snella - celles des ultras, situées derrière les buts - ainsi que de l’espace visiteurs.