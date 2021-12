L1: Loïc Perrin nommé coordinateur sportif de Saint-Etienne

Agé de 35 ans, Perrin, qui a mis fin à sa carrière en juillet 2020 après 470 matches sous le maillot des Verts, travaillera sous la direction de Jean-François Soucasse, président exécutif, et de Samuel Rustem, directeur général adjoint en charge des activités sportives. "Il aura pour mission de mettre son expérience et sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise", indique un communiqué de l'ASSE aux contours assez vagues. Son action s'étendra de l'équipe professionnelle au centre de formation et au recrutement.

Battue par Rennes dimanche sur son terrain (5-0), défaite qui a provoqué l'éviction de Claude Puel de son poste d'entraîneur, l'AS Saint-Etienne est lanterne rouge de la Ligue 1. Les noms de Pascal Dupraz, récemment évincé de Caen (L2), ou de David Guion, qui a quitté Reims en juin dernier, sont évoqués pour lui succéder sur le banc.