"Si à court terme on n’est pas capable de rentrer de l’argent frais pour nous sauver et rebondir, le Championnat de France deviendra le championnat de Slovénie." Telle a été la prédiction noire lancée ce mercredi par Vincent Labrune devant le Sénat. Pour éviter cela, le président de la Ligue de football professionnel a dévoilé point par point son plan d'attaque. Quatre axes majeurs ont ainsi été évoqués par Labrune devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat avec comme premier objectif, la réduction du nombre de club de l'élite en passant de vingt à dix-huit. La seconde solution consisterait en la création d'une société commerciale afin, selon le patron de la LFP, d'être "en phase avec la société et l'évolution des droits sportifs". L'idée serait notamment de commercialiser des matchs "premium" et d'améliorer la vitrine du championnat français. La majorité des investisseurs contactés sont "des sociétés anglo-saxonnes".

Formation et droits à l'international



Troisième point de réforme, la formation, avec par exemple le passage du "premier contrat pro des joueurs de trois à cinq ans". Quant aux quatrième et dernier axe de réflexion, il concerne la négociation des droits domestiques à l'international : "On a une vraie volonté de performer sur la scène européenne, à la fois pour capter les recettes de l'UEFA qui sont très importantes, mais aussi pour permettre à la France de rayonner à l'international", a insisté Vincent Labrune.