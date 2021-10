L1 : Les premières sanctions après les incidents de Saint-Étienne - Angers

Face à Clermont à huis clos, à Metz sans supporters



90+4 : Terminé. Revenus des enfers, les Verts prennent un point mérité.

💚 2-2 ⚫️ #ASSESCO pic.twitter.com/ko7ejGA6it



— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 22, 2021

Achevée dimanche soir avec le Classique entre l'OM et le PSG disputé sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (0-0), la 11ème journée de Ligue 1 a débuté vendredi soir par l'opposition entre l'AS Saint-Étienne et Angers, à Geoffroy-Guichard (2-2).Un triste spectacle qui a obligé la Commission de Discipline de la LFP a prendre plusieurs décisions, dès ce lundi soir.Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'instance a ainsi annoncé ses choix dans ce dossier qui est loin d'être terminé. "Au regard des incidents intervenus avant la rencontre AS Saint-Etienne – Angers SCO (11journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction., peut-on lire dans un premier temps.Par la suite, la Commission de Discipline de la LFP a prononcé les deux mesures prises - à titre conservatoire : un; mais également une sanction pour les matchs disputés hors de Geoffroy-Guichard. "Fermeture de l’espace visiteurs de l’AS Saint-Etienne pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre FC Metz – AS Saint-Etienne programmée le samedi 30 octobre 2021 à 17h est concernée par cette mesure conservatoire", précise l'instance.