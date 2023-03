L1 : les fumigènes autorisés dans les stades suite à un décret mais sous certaines conditions

Les fumigènes autorisés dans les stades ? Cela va désormais être le cas mais l'emballement devra être modéré car il se trouve que cela sera sous certaines conditions. Ainsi, un décret paru dans le Journal officiel ce mercredi indique que désormais, l’autorisation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les stades des clubs professionnels français sera possible mais que cela sera dans le cadre d'une expérimentation. Ainsi, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 vont pouvoir permettre à leurs supporters de craquer des fumigènes et de mettre en place des spectacles pyrotechniques mais les deux parties devront travailler main dans la main.

Les fumigènes autorisés dans les stades

Cette décision est désormais officielle et elle sera donc en tant qu'expérimentation afin de permettre le craquage de fumigènes dans les enceintes de toutes les ligues professionnelles du pays et donc en Ligue 1, en Ligue 2 et même en Top 14 et Pro D2. Bonne nouvelle pour le football et le rugby donc. Dans ce décret publié ce jeudi au Journal officiel de la République, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques autorise l'usage de fumigènes jusqu'en 2026.

"Le décret fixe les conditions de mise en œuvre d'une expérimentation, sur une période de trois ans, visant à permettre aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l'accord des autorités locales, d'organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé. Cette expérimentation a ainsi pour objectif de tendre vers la disparition de l'utilisation illégale et non sécurisée d'articles pyrotechniques dans les tribunes des stades", précise le décret.