L1 : Les décisions de la commission de discipline du 27 avril

Réunie ce jeudi soir, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé les sanctions suite aux expulsions ou accumulations de cartons jaunes lors de la 34eme journée de Ligue 1, qui a eu lieu le week-end dernier. Après avoir pris un carton rouge directement, le Rennais Nayef Aguerd et le Messin Alexandre Oukidja ont pris deux matchs fermes, alors que le Brésilien Jemerson a également été suspendu deux rencontres, dont une avec sursis.

Les sanctions de la commission de discipline :

Deux matchs de suspension : Nayef Aguerd (Stade Rennais FC) et Alexandre Oukidja (FC Metz)



Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Nascimento Jemerson (FC Metz)



Un match de suspension : Mohamed-Ali Cho (Angers SCO) et Kevin Danso (RC Lens)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 26 avril 2022 à 0h00 :



Alexander Djiku (RC Strasbourg Alsace), Frédéric Guilbert (RC Strasbourg Alsace), Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne), Gelson Martins (AS Monaco), Ambroise Oyongo (Montpellier Hérault SC), Romain Thomas (Angers SCO) et l'entraîneur adjoint Jorge Maciel (LOSC Lille)



Par ailleurs, après son comportement lors de Nice - Troyes (1-0), l'entraîneur des gardiens du club aubois Johan Liébus a écopé de quatre matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



Enfin, la commission de discipline de la LFP a également annoncé plusieurs décisions suite aux incidents survenus lors de Brest - Nantes, lors de la 31eme journée. Ainsi, le club finistérien a vu la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé être fermée pour trois matchs, dont un ferme déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire, alors que les Canaris ont pris trois matchs de fermeture du secteur visiteur lors des matchs disputés à l’extérieur, dont un ferme déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire.