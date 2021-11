L1 : Les compositions de Lens-Troyes

🔥 Voici les Sang et Or qui affronteront l’@estac_officiel !



À noter, la première titularisation de @Wuilker_Farinez dans les cages lensoises et le retour de Gaël Kakuta dans le 1⃣1⃣.

— Racing Club de Lens (@RCLens) November 5, 2021

Défaite par l'OL samedi dernier (2-1), la formation entraînée par Franck Haise est quatrième du championnat de France et reçoit Troyes, au stade Bollaert (21 heures). En cas de victoire, le club nordiste devancerait provisoirement l'OM et Nice, en attendant les autres rencontres de la treizième journée de Ligue 1. Tombé du podium après les résultats de la dernière journée, Lens visera une victoire ce vendredi soir. Privé de Jean-Louis Leca, suspendu, Haise a aligné Wuilker Farinez, le gardien titulaire du Venezuela, dans les buts. Devant lui, on trouvera un schéma assez classique avec les présences de Gradit, Danso et Medina ; tandis que Clauss et Frankowski évolueront en pistons. Dans l'entrejeu, Seko Fofana sera présent. Devant, un trio composé par Kakuta, Kalimuendo et Saïd tentera de concrétiser les occasions.Invaincu depuis trois rencontres en Ligue 1, le Troyes de Laurent Batlles devra composer avec quelques absences. Tristan Dingomé (touché derrière la cuisse) ou encore Yoann Touzghar (touché au dos) sont forfaits. En revanche, Adil Rami occupera bien l'axe de la défense articulée dans un schéma à trois défenseurs centraux. Devant, le quatorzième de Ligue 1 comptera notamment sur Mama Baldé, auteur de 3 buts de Ligue 1, afin de faire la différence et du même coup, possiblement prolonger sa belle série de résultats. Il sera accompagné par Gerson Rodrigues et Renaud Ripart.: Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Saïd.: Gallon - Biancone, Rami, Giraudon, Salmier, Koné - Kouamé, Chavalerin - Ripart, Rodrigues, Baldé.