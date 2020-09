L1 : Les compos probables de PSG - OM

Le regard songeur lors de la conférence de presse organisée par Skype ce samedi, Thomas Tuchel n'a pas caché son état d'esprit du moment. "Est-ce qu’on est prêts pour jouer le plus grand match du monde ? Non. Mais c’est comme ça. Des joueurs font leur retour, on décidera demain matin. Dimanche, j’attends un match difficile contre une équipe qui a l’avantage d’être préparée pour ce rendez-vous. Mais on est compétitifs et tous les joueurs veulent jouer. On sait que nos supporters veulent qu’on gagne ce match et on va tout faire pour... ». Dans ce contexte si singulier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain peut au moins se targuer de retrouver quelques joueurs cadres dans son groupe. Au contraire de ses amis Kylian Mbappé, Marquinhos ou Mauro Icardi, Neymar en fera partie à coup sûr. Les cas d'Angel Di Maria, Keylor Navas et Leandro Paredes demandent confirmation.



A quel onze peut-on s'attendre côté parisien ? La titularisation de Neymar n'est pas à exclure pour redonner un peu de poids offensif à une équipe qui en a cruellement manqué à Lens, jeudi (0-1). Le PSG aura besoin d'une arme supplémentaire pour matérialiser sa possession. Le Brésilien sera évidemment loin d'être à 100%, mais même à ce stade, il reste une arme de choix. Il pourrait évoluer dans un rôle de faux numéro 9 aux côtés du jeune Kays Ruiz, qui a plutôt fait bonne impression dans l'Artois. Pablo Sarabia compléterait ce trio d'attaque. La même association est attendue au milieu, avec Verratti, Gueye et Herrera. Derrière, Kimpembe et Kehrer devraient constituer à nouveau la charnière centrale, Bernat sera à gauche et Florenzi pourrait être lancé dans le grand bain à droite. Sergio Rico, qualifié, est pressenti pour débuter ans les buts.



La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti - Sarabia, Neymar, Ruiz-Atil



L'Olympique de Marseille, de son côté, pourra bénéficier d'un groupe plus étoffé, à défaut d'être au complet. L'absence notable de Morgan Sanson au milieu pourrait être comblée par Kevin Strootman, qui serait associé aux inamovibles Kamara et Rongier. Derrière, la ligne défensive devrait être classique avec Sakaï pour suppléer Bouna Sarr, Amavi à gauche et une chanière centrale Alvaro - Caleta-Car devant Steve Mandanda. Enfin, en attaque, le trio Thauvin-Benedetto-Payet s'impose comme une évidence. Ces trois joueurs nourriront tous les espoirs des supporters marseillais.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakaï, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Bo.Kamara, Strootman - Thauvin, Benedetto, Payet