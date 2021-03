L1: l'entraîneur de Monaco Niko Kovac ému aux larmes pour rendre hommage à Zlatko Kranjcar

"Je suis très triste parce qu'il avait été mon entraîneur et une personne qui a beaucoup compté pour moi", a confié Niko Kovac avant de s'arrêter et de repousser le micro devant lui, les yeux mouillés de larmes. "Ce n'est pas facile (de l'évoquer, ndlr) parce que nous avons partagé beaucoup de bons moments ensemble. C'était une très bonne personne. Il m'a donné beaucoup d'idées (pour son métier, ndlr) mais aussi donné le brassard de capitaine de mon équipe nationale." Ancien milieu de terrain qui a effectué sa carrière en Allemagne et en Autriche, Kovac a été international croate (83 fois) entre 1996 et 2008, et a été dirigé par Zlatko Kranjcar de 2004 à 2006, notamment lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

"C'est une personne très importante pour moi et qui m'a beaucoup donné. On est tous très tristes de cette situation. Qu'il repose en paix", a conclu Kovac. Zlatko Kranjcar avait été hospitalisé le mois dernier en raison de problèmes au foie, selon l'agence de presse croate HINA. Il est décédé lundi à l'âge de 64 ans, avait annoncé la Fédération croate de football.