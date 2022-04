L1 : Le coup de gueule du DG de la LFP sur les incidents

En Ligue 1, il y a du spectacle cette saison et du suspense pour la Coupe d’Europe. Il y a aussi pas mal d’incidents dans les tribunes. Il y eu les jets de projectiles sur Dimitri Payet en début de saison à Nice, des incidents lors du derby du Nord Lens-Lille. Puis il y a notamment eu des fumigènes à Saint-Etienne à plusieurs reprises, dont la dernière fois le week-end dernier lors du match face à Monaco. Le match a été arrêté durant 30 minutes et l’ASSE a été sanctionnée lundi. Les Verts joueront ainsi à Geoffroy-Guichard sans public pour son dernier match de Ligue 1, et peut-être leur match de barrage s’ils restent 18emes du classement.

« Les supporters marquent contre leur camp avec des comportements comme cela »

Les fans manifestent aussi leur mécontentement contre leur propre équipe comme au PSG, Lyon et Lille. Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, regrette ce climat délétère dans les enceintes sportives. « Après un début de saison difficile, on a vécu une période plus calme, après l’annonce des mesures prises à la suite d’une concertation avec les ministères de la Justice et des Sports. On sait bien que la Ligue ne peut pas régler seule le problème de la sécurité dans les stades. Mais on peut noter qu’elle a été particulièrement ferme sur les questions disciplinaires. Après, c’est un sujet assez récurrent que les fins de saisons soient sensibles, notamment pour les clubs en difficulté. La nouveauté, c’est que le niveau de contestation monte dans les clubs comme dans la société en général. Les supporters marquent contre leur camp avec des comportements comme cela. Ce ne sont plus des supporters », souligne le dirigeant dans L’Equipe de mardi.

« Au niveau des sanctions collectives, on est au bout de l’exercice »

Des mesures ont été prises mais elles ne semblent pas avoir servi pour le moment. « Au niveau des sanctions collectives, on est au bout de l’exercice. Par contre, les sanctions individuelles doivent être à la hauteur des enjeux. Et encore une fois, les auteurs doivent être interpelés et la justice soit faire son travail derrière », confie Arnaud Rouger qui observe impuissant les diverses contestations des supporters, même en Ligue 2 comme à Nancy. « Paris est champion pour la dixième fois et ils contestent… Lyon gagne 5-2 et ils contestent… Ils devraient supporter leur club. Mais cette contestation permanente, en fin de saison, n’est pas non plus un phénomène nouveau », conclut le DG de la Ligue.