L1 : La LFP a dévoilé les nouveaux ballons

La Ligue de football professionnel veut en mettre plein les yeux aux supporters, et elle tient promesse. La LFP avait d'abord retouché son logo officiel (les nouvelles identité visuelles avaient été présentées le 19 juin dernier) dans la continuité de la refonte graphique désirée par l'instance et opérée depuis un an, au même titre qu'elle avait accueilli deux nouveaux partenaires titres.

Lundi, elle a dévoilé de nouveaux ballons pour la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT venus se mettre au diapason eux aussi de ce changement d'identité et cette nouvelle ère, notamment graphique, souhaités par Nathalie Boy de la Tour, Didier Quillot et leurs équipes. Baptisé Elysia (nom qui fait référence aux champs élyséens de la mythologie réservée aux hommes vertueux et aux héros et haut lieu de célébration des victoires françaises, nous apprend la LFP), le ballon de la L1 pour la nouvelle saison tranche complètement avec le précédent, avec notamment deux couleurs fluo, le jaune et le rouge, qui associés au marine, devraient faire leur petit effet sur les pelouses des stades et les terrains d'entraînement, où Elysia, qui marque également l'apparition d'une étoile, devrait très vite accompagner le retour des joueurs.

« Pour cette nouvelle saison, le design d’Elysia a été repensé. Si l’on retrouve dans sa construction les panneaux en hexagone, symbole de la France et du trophée de la Ligue 1 Uber Eats, le ballon intègre cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo qui enflamment l’ensemble ! », se réjouit la LFP dans un communiqué.

Le ballon de la L2 repensé lui aussi, mais moins

🆕 La LFP et @uhlsportfr dévoilent la version 2020-2021 d’Elysia, le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, et du Triomphéo, le ballon officiel de la Ligue 2 BKT ⚽️ !

Elysia ➡ https://t.co/YzIdRfuFxl

Triomphéo ➡ https://t.co/iFSTS7oRCm pic.twitter.com/LfaqIar0uT



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 22, 2020

Lui aussi né de l'imagination de la marque allemande Uhlsport, partenaire technique de la Ligue depuis la saison 2017/2018 et jusqu'à 2021/2022 (contrat de cinq saisons), le ballon de la L2, nommé, lui, Triomphéo (en écho à Elysia, le nouveau ballon de la L1), conserve en revanche le design de la saison dernière, mais avec des couleurs qui changent. Au noir et vert de 2019/2020 succèdent ainsi un mélange de bleu, d'orange et de noir là aussi impossible à rater depuis les tribunes. « Pour cette nouvelle saison, le Triomphéo reste fidèle aux caractéristiques reconnues et appréciées par tous les joueurs de la Ligue 2 BKT que ce soit pour la fiabilité de trajectoire ou la réactivité du ballon », explique la LFP. Les ballons Elysia et Triomphéo seront utilisés dès la 1ere journée des deux championnats respectifs.