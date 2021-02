L1: Jean-Kévin Augustin envoyé en équipe réserve du FC Nantes

Jean-Kévin Augustin ne foulera donc plus les pelouses de Ligue 1 d'ici la fin de saison, car le nouvel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui a pris la suite de Raymond Domenech au début du mois, a décidé de resserrer son groupe dans le cadre de son opération maintien en L1.Jean-Kévin Augustin, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, était arrivé libre en octobre dernier après une expérience ratée à Leeds où il n'avait plus joué les six derniers mois, après des passages mitigés ou manqués à Leipzig et Monaco.

Il n'aura donc passé que 33 minutes sur une pelouse de Ligue 1 cette saison. Outre Jean-Kévin Augustin, deux autres joueurs quittent également le vestiaire professionnel du FC Nantes: il s'agit des jeunes Thomas Basila, libre en fin de saison, et de l'attaquant Bridge Ndilu.