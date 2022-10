L1 (J9) : Tout savoir sur Toulouse - Montpellier

Toulouse est dans une période de creux, puisque le TFC a concédé ses quatre défaites de la saison sur ses cinq derniers matches de championnat. Les Violets ont encore perdu avant la trêve internationale, alors que Montpellier a de son côté relevé la tête avec un succès après deux revers de rang. Quatre points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse est l’équipe que Montpellier a le plus battu en Ligue 1 (20 victoires, 13 nuls, 8 défaites). Le MHSC a d’ailleurs remporté ses 4 derniers matches contre le TFC dans l’élite, marquant 10 buts pour seulement 2 encaissés.



Montpellier est la seule équipe de Ligue 1 2022/23 à ne pas encore avoir fait le moindre match nul (4 victoires, 4 défaites).



Montpellier a perdu 7 de ses 8 derniers matches en déplacement en Ligue 1, mais l’unique match qu’il n’a pas perdu dans cette série s’est soldé par une victoire 7-0 à Brest.



Montpellier est, avec Paris, l’équipe qui a le plus souvent ouvert le score en Ligue 1 cette saison (7 fois). Le MHSC a gagné 4 de ces 7 matches, pour 3 défaites, total le plus élevé.



Toulouse est l’équipe qui affiche la plus faible PPDA en Ligue 1 cette saison (8.4), ce qui signifie que le TFC est l’équipe qui subit le moins de passes adverses par action défensive en L1 2022/23, et donc que c’est la formation qui presse le plus haut dans l’élite.



Maxime Dupé (Toulouse) est le gardien qui a touché le plus de ballons en Ligue 1 cette saison (338).