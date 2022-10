L1 (J9) : Tout savoir sur Strasbourg - Rennes

Strasbourg, qui occupe la 18e place du classement, est toujours à la recherche de son premier succès de la saison en Ligue 1. La pression monte autour des hommes de Julien Stéphan, qui va retrouver le club de ses débuts en tant qu'entraîneur. Un Stade Rennais qui, de son côté, alternait entre victoires et matches nuls depuis quatre matches avant la trêve internationale.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg est l’équipe que Rennes a le plus battu en Ligue 1 (37 victoires, 22 nuls, 30 défaites).



Strasbourg est sans victoire après 8 matches de Ligue 1 pour la 3e fois au 21e siècle après 2004/05 (11e ) et 2005/06 (19e et relégué), plus que toute autre équipe sur la période.



Rennes est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 2 de ses 4 premiers (1 victoire, 1 nul). C’est la meilleure série du SRFC depuis février-avril dernier (7).



Rennes a marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses 11 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (20 pour, 18 contre).



Julien Stéphan retrouve son ancien club de Rennes avec lequel il a marqué 1.60 point par match en moyenne en Ligue 1 (1.48 avec Strasbourg), le meilleur bilan d’un coach des Rouge et Noir derrière Guy Lacombe (1.64) et l’actuel entraineur Bruno Génésio (1.72).