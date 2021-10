L1 (J9) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Lyon

Saint-Etienne vit un début de saison cauchemardesque et reste bloqué à la dernière place du classement. Ce derby face à Lyon pourrait être un tournant dans la saison des Verts... et dans l'aventure de Claude Puel dans le Forez. De son côté, l'OL gagne en certitudes dans le jeu mais reste sur un nul contre Lorient (1-1) et devra gérer de nombreuses absences.

Les stats à connaître

En 45 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Lyon s'est imposé 25 fois, contre 7 victoires pour l'ASSE et 13 matches nuls.



L'OL a remporté les trois derniers derbys entre les deux équipes.



L'ASSE reste sur 5 défaites de rang, pire série dans l'élite, et n'a toujours pas gagné cette saison.



A eux deux, Wahbi Khazri et Denis Bouanga ont inscrit 5 des 7 buts de Saint-Etienne depuis le début de saison.



Lucas Paqueta et Moussa Dembélé, 4 buts chacun, sont les seuls Lyonnais à avoir marqué plus d'une fois en L1 depuis le début de saison.