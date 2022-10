L1 (J9) : Tout savoir sur PSG - Nice

Tout va bien pour le PSG, qui est installé en tête du classement et qui reste sur quatre victoires de rang en championnat. Le club de la capitale entame un nouveau marathon de 11 matches avant la Coupe du Monde sur une période restreinte. Nice, de son côté, se cherche encore et a perdu deux de ses trois derniers matches. Lucien Favre a même été remis en question dès cette trêve internationale.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice est l’une des 2 équipes avec Lens à ne pas avoir perdu contre Paris la saison passée en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul) et la seule contre laquelle le PSG est resté muet sur les 2 confrontations. Le PSG reste même sur 3 matches sans marquer face au Gym toutes compétitions confondues (0-0 en 8e de Coupe de France 2022), une première contre un même adversaire sous QSI.



Paris est invaincu lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours (13 victoires, 4 nuls).



Paris a marqué exactement un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-0 v Brest et Lyon). Il faut remonter à septembre 2020 pour voir le club de la capitale enchainer 3 rencontres de L1 sans marquer plus d’un but (0-1 v Lens et Marseille, 1-0 v Metz).



Nice a échoué à marquer à 4 reprises en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie d’Ajaccio.



Lors de sa victoire à Lyon 1-0 lors de la dernière journée, Paris est devenue la 1re équipe de l’histoire de la Ligue 1 à dépasser les +1000 de différence de but (+1001, 2958 buts marqués, 1957 buts encaissés).