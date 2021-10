L1 (J9) : Tout savoir sur Nice - Brest

Nice a repris sa marche en avant en s'imposant face à l'AS Saint-Etienne le week-end dernier. Les Aiglons sont 4es de Ligue 1 avant cette 9e journée et reçoivent des Brestois en grande difficulté. Le club breton reste sur deux défaites consécutives et occupent une inquiétante 19e place au classement. Et l'écart commence à légèrement se creuser avec les équipes au-dessus...

Les stats à connaître

En 11 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Nice s'est imposé à 3 reprises, contre 2 succès pour Brest et 6 matches nuls.



La saison dernière, chacune des deux équipes s'était imposée face à l'autre à domicile.



Nice est de loin la meilleure défense de Ligue 1, avec seulement 3 buts encaissés.



Avec Saint-Etienne, Brest est la seule équipe à n'avoir remporté aucun match depuis le début de saison.



Nice n'a pris "que" 5 points sur 9 possibles à domicile depuis le début de saison.