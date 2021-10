L1 (J9) : Tout savoir sur Montpellier - Strasbourg

Montpellier s'est incliné le week-end dernier et reste sur 3 matches sans victoire en Ligue 1. Le MHSC a du mal à trouver son rythme de croisière depuis l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio sur son banc et aimerait regagner la première partie de tableau. Strasbourg s'est de son côté incliné après deux victoires de rang et compte un point de plus que son adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître

En 30 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Montpellier s'est imposé à 8 reprises, contre 12 victoires pour Strasbourg et 10 matches nuls.



Montpellier s'est imposé lors des 4 dernières confrontations officielles entre les deux équipes.



Avec Monaco, Montpellier est la seule équipe à avoir encaissé autant de buts qu'elle n'en a marqué depuis le début de saison (15).



Strasbourg fait partie des 6 équipes de Ligue 1 à avoir remporté 2 de ses 3 derniers matches en Ligue 1.



Sur 9 points pris depuis le début de saison, Montpellier en a récolté 7 sur sa pelouse.