L1 (J9) : Tout savoir sur Lorient - Lille

Quatre victoires de suite en Ligue 1 pour monter sur le podium juste avant la trêve internationale : le FC Lorient est dans une forme absolument étincelante dans cette première moitié de saison. Les Merlus ne veulent pas s'enflammer, à juste titre, mais ont l'occasion de poursuivre cette folle série face à un LOSC qui alterne entre victoires et défaites ces dernières semaines. Six points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec opta)

Lorient et Lille restent sur 15 affrontements en Ligue 1 sans avoir fait match nul (5 victoires des Merlus, 10 des Dogues), soit depuis le 24 septembre 2011 et un score de parité 1-1 dans le Nord.



Lorient a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 et a l’occasion d’égaler la meilleure série de son histoire datant de novembre-décembre 2013 (5). Les Merlus ont marqué 3 buts ou plus lors de leurs 3 derniers matches dans l’élite, une 1re dans leur histoire.



Lille est, avec le Real Madrid, l’une des 2 seules équipes des 5 grands championnats européens à avoir marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses matches cette saison (16 pour, 16 contre).



Lorient et Lille sont, avec Toulouse et Paris, 2 des 4 équipes à ne pas encore avoir récolté le moindre carton rouge en Ligue 1 cette saison.



Lorient (4) et Lille (3) ont marqué à eux 2 la moitié des buts inscrits à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison (7/14).



Ce match verra s’affronter les 2 joueurs qui ont offert le plus de points à leur équipe grâce à leurs buts et assists en Ligue 1 cette saison : Dango Ouattara, 7 points rapportés à Lorient sur ses 4 buts et 4 assists, et Jonathan David, 7 points rapportés à Lille sur ses 5 buts et 2 assists.