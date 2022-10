L1 (J9) : Tout savoir sur Lens - Lyon

Lens, toujours invaincu en Ligue 1, va très bien et arrive à ne pas perdre quand il ne parvient pas à gagner. Les Sang et Or sont 4es avec 5 points d'avance sur Lyon. Trois défaites de suite : l'OL présente de son côté la deuxième pire dynamique actuelle en Ligue 1 derrière Auxerre. Encore un faux pas, et Peter Bosz pourrait sérieusement se retrouver sous pression.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a gagné que 3 de ses 25 matches contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle (7 nuls, 15 défaites), soit 12% de victoires et 0.64 point par match, ses plus faibles bilans contre un adversaire affronté plus de 2 fois sur la période.



Lens n’a perdu aucun de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (10 victoires, 6 nuls), plus longue série en cours derrière Paris (17) et la meilleure des Sang et Or depuis août 2005-janvier 2006 (19).



Lyon a perdu ses 3 derniers matches en Ligue 1 (v Lorient, Monaco et Paris) et n’a plus connu une plus longue série depuis février-mars 1991 sous Raymond Domenech (4).



Lyon a perdu 9 de ses 22 matches à l’extérieur en Ligue 1 depuis l’arrivée de Peter Bosz en début de saison dernière. En cas de défaite, Bosz deviendrait le 2e entraineur le plus rapide à compter 10 défaites en déplacement sur le banc de l’OL en L1 au 21e siècle derrière Bruno Genesio, qui avait atteint ce total après 21 matches.



Lyon (1.43) et Lens (1.29) sont 2 des 4 équipes qui effectuent en moyenne le moins de changements dans leur 11 de départ d’un match à l’autre en Ligue 1 cette saison.