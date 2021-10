L1 (J9) : Tout savoir sur Angers - Metz

Angers a de nouveau été accroché le week-end dernier et ne parvient plus à gagner après un début de saison très prometteur. Le SCO est toutefois toujours présent dans le top 5 avant cette 9e journée. De son côté, Metz a enfin décroché sa première victoire de la saison pour remonter à la 18e place et se donner un peu d'air avec la zone de relégation directe.

Les stats à connaître

En 21 confrontations directes entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Angers s'est imposé 6 fois, contre 7 victoires pour Metz et 8 matches nuls.



Metz n'a plus gagné contre Angers en match officiel depuis septembre 2017, en Ligue 1 (1-0).



Angers n'a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1. Seuls Clermont, Brest et Saint-Etienne sont dans le même cas.



Metz est la seule équipe parmi les quatre derniers à avoir remporté l'un de ses 3 derniers matches.



Angers est la 2e meilleure défense de Ligue 1, derrière Nice et à égalité avec le PSG (7 buts encaissés).