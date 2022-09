L1 (J9) : Tout savoir sur Angers - Marseille

Ça va mieux pour Angers, qui s'est offert deux succès de suite juste avant la trêve internationale pour se remettre à l'endroit. L'OM s'était, de son côté, contenté d'un match nul avant cette petite coupure, et veut repartir de l'avant en prenant provisoirement la place de leader. Le club phocéen n'est qu'à deux points du PSG.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches de Ligue 1 contre Marseille (7 nuls, 5 défaites), une victoire 2-1 le 23 décembre 2020 à Raymond-Kopa.



Angers a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Montpellier puis Nice), autant que lors de ses 15 précédents (5 nuls, 8 défaites). Le SCO n’a plus connu plus longue série depuis février-août 2020 (4).



Contraint au partage des points lors de sa dernière sortie contre Rennes (1-1), Marseille n’a plus connu 2 matches de Ligue 1 de rang sans victoire depuis février-mars dernier (3 – défaites v Clermont et Monaco, nul v Troyes).



Angers affiche le plus grand différentiel négatif entre ses buts encaissés et ses Expected Goals contre en Ligue 1 cette saison (5.98 – 18 buts encaissés, 12.02 xG contre), Marseille le plus grand différentiel positif (4.14 – 5 buts encaissés, 9.14 xG contre), ce qui signifie que le SCO a encaissé presque 6 buts de plus que ce qu’il aurait dû et l’OM 4 de moins selon la qualité de leurs occasions de but.



Marseille est l’équipe contre laquelle Sofiane Boufal a le plus joué sans jamais être impliqué dans le moindre but en Ligue 1 (4 matches). Il est avec Adrien Hunou (2 buts) l’un des 2 seuls joueurs d’Angers à avoir marqué plus d’une fois dans l’élite en 2022/23 (3).