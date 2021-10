L1 (J9) : Monaco domine Bordeaux et signe un troisième succès de rang

Monaco est bel et bien de retour ! Après un départ poussif, le club princier a enfin trouvé son rythme de croisière. Au terme d’une rencontre maîtrisée, l’ASM a très largement battu Bordeaux (3-0), ce dimanche pour le compte de la 9eme journée de Ligue 1. Très peu inquiétée, la bande à Niko Kovac a déroulé après la demi-heure de jeu en trouvant notamment la faille par Aurélien Tchouaméni (36eme), Aleksandr Golovin (48eme) et Wissam Ben Yedder (63eme sp) pour s’emparer provisoirement de la 6eme place du classement, enfonçant sa victime du jour, qui pointe au 16eme rang.

Maripan sauve Monaco, Tchouaméni montre les muscles

Sous une pluie battante, les deux équipes ont lutté pour la maîtrise du ballon dans le premier quart d’heure. Grâce à un pressing cohérent, les Bordelais, menés par un excellent Yacine Adli, se sont montrés les premiers dangereux mais Timothée Pembélé, qui bénéficiait d’un gros travail au préalable de Hwang Ui-Jo, a vu Guillermo Maripan réaliser un sauvetage exceptionnel sur sa ligne (18eme). Un début de match qui a eu le don d’agacer Niko Kovac, anxieux et irrité par le positionnement de certains de ses joueurs. Après cette très chaude alerte sur le but d'Alexander Nübel, le public de Louis II a assisté au réveil brutal d’Aurélien Tchouaméni. Dangereux sur une reprise de la tête sur corner (23eme) puis sur une frappe tendue repoussée par Benoît Costil (29eme), l’international français, qui s'est distingué avec une ouverture lumineuse pour Kevin Volland, dont le but a été refusé pour hors-jeu, a débloqué le match sur une frappe écrasée consécutive à un coup franc d’Aleksandr Golovin (1-0, 36eme).

Bordeaux lâche prise après la pause

On a d’ailleurs retrouvé les deux hommes au retour des vestiaires. Le milieu tricolore a trouvé Wissam Ben Yedder, qui a alors délivré un caviar pour son partenaire russe, sans pitié sur son piqué devant Benoît Costil (2-0, 48eme). Le capitaine bordelais a été tout heureux de voir Tchouaméni, en feu, trouver sa barre sur une frappe enroulée à 20 mètres (51eme). Il a été beaucoup moins chanceux après l’heure de jeu dans son duel avec Wissam Ben Yedder, qui a définitivement enfoncé le clou sur un penalty obtenu par Sofiane Diop à l'a suite d'une faute de Mexer (3-0, 63eme). Au fond du trou, les Girondins n'ont pas réagi et ont subi les assauts monégasques. Il a fallu une parade miraculeuse de Benoît Costil pour empêcher Alberth Elis de marquer contre son camp sur un centre en retrait de Krépin Diatta (79eme). Un match à oublier, un de plus, pour la formation aquitaine, qui s’enlise à la 16eme place. Pour Monaco, la belle remontée se poursuit avec ce troisième succès de rang en championnat et cette 6eme position provisoire avant le derby entre l’ASSE et Lyon.