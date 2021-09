L1 (J8) : Tout savoir sur Strasbourg - Lille

Strasbourg va nettement mieux. Après un début de saison compliqué, le Racing vient de remporter 3 de ses 4 derniers matches, avec une série en cours de 2 victoires de rang. En face, Lille s'est enfin libéré contre Reims en milieu de semaine et est dans l'obligation d'enchaîner pour se sortir du ventre mou du classement.

Les stats à connaître

En 30 confrontations officielles entre les deux équipes, Lille s'est imposé 10 fois, contre 7 victoires pour Strasbourg et 13 matches nuls.



Lille s'est imposé lors de 3 des 4 dernières confrontations officielles entre les deux équipes.



Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué autant de buts qu'elle n'en a encaissé en 7 journées (11).



Lille n'a pas remporté le moindre déplacement en Ligue 1 cette saison, avec 2 nuls et 2 défaites en 4 matches.



Avec 3 passes décisives depuis le début de saison, Ludovic Ajorque n'est qu'à une longueur de son total de la saison dernière.