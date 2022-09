L1 (J8) : Tout savoir sur Reims - Monaco

Reims marque le pas après quelques semaines intéressantes, et s'est incliné lors de sa dernière sortie. De son côté, Monaco reste sur une victoire contre Lyon (2-1), son deuxième succès de rang, qui lui a permis de revenir à deux points du top 5. L'ASM veut désormais enchaîner.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu qu’un seul de ses 8 matches contre Monaco depuis son retour en Ligue 1 en 2018/19 (2 victoires, 5 nuls), c’était le 9 mai 2021 (0-1).



Monaco n’a perdu aucun de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours en compagnie de Paris et meilleure série monégasque à l’extérieur depuis octobre 2016-août 2017 (16).



Reims a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (23 en tout), sa pire série depuis son retour dans l’élite en 2018/19. De son côté, Monaco reste sur 17 rencontres en marquant en L1, meilleure série en cours.



Reims (1.8) et Monaco (2.0) sont les 2 équipes qui font en moyenne le moins de passes avant un tir en Ligue 1 cette saison.



Monaco est l’équipe qui effectue en moyenne le plus de changements dans son 11 de départ en Ligue 1 cette saison (4.17). L’ASM avait pourtant la 2e plus faible moyenne en la matière sur la phase retour en 2021/22 (1.78).