L1 (J8) : Tout savoir sur PSG - Montpellier

Une victoire dans les dernières secondes face à Metz mercredi soir (2-1), et le PSG a poursuivi son sans-faute dans ce début de saison de Ligue 1, avec 7 victoires en autant de rencontres. Le club francilien est l'indiscutable leader du championnat, alors que Montpellier occupe la 10e place. La formation d'Olivier Dall'Oglio n'a plus perdu depuis 3 matches mais n'a plus gagné depuis 2 rencontres.

Les stats à connaître

En 48 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, le PSG s'est imposé à 19 reprises, pour 10 victoires de Montpellier et 19 matches nuls.



La dernière victoire de Montpellier contre Paris remonte à avril 2019, en Ligue 1 (3-2). Depuis, le PSG a remporté 4 des 5 derniers matches entre les deux équipes.



Avec 20 buts inscrits depuis le début de saison, Paris a marqué 5 buts de plus que... Montpellier, 2e meilleure attaque du championnat.



Le MHSC est l'une des 4 équipes qui sont actuellement sur une série d'au moins 3 matches sans défaite.



Kylian Mbappé reste sur deux matches sans marquer en Ligue 1, alors que Valère Germain reste sur 3 buts sur ses 3 derniers matches.