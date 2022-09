L1 (J8) : Tout savoir sur Nice - Angers

Nice se remet petit à petit à l'endroit après un début de saison très difficile. L'équilibre reste fragile, et les Aiglons veulent enchaîner face à un SCO qui va mal. Angers a bien relevé la tête en remportant son premier match de la saison lors de la dernière journée, mais est 19e du classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté ses 4 derniers matches contre Angers en Ligue 1, c’est un de plus que lors des 10 premiers depuis la remontée du SCO en 2015/16 (5 nuls, 2 défaites).



Angers n’affiche que 5 points après 7 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade depuis son retour dans l’élite en 2015/16. Le SCO reste néanmoins sur un succès à Montpellier (2-1) et pourrait enchaîner 2 victoires pour la 1re fois depuis les 2 premières rencontres de Gérald Baticle avec le club en août 2021.



Nice n’a inscrit que 5 buts en 7 matches de Ligue 1 2022/23. Il n’y a qu’en 1986/87 qu’il a fait moins bien à ce stade de la compétition (3 – 11e en fin de saison).



Angers a encaissé 18 buts en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe et son pire total après 7 matches joués depuis 1970/71 (20 – 12e en fin de saison).



Dante est le joueur le plus âgé à avoir évolué en Ligue 1 cette saison (38 ans et 328 jours lors de son dernier match), seuls 3 joueurs ont évolué à un âge plus avancé que le capitaine de Nice dans les 5 grands championnats européens en 2022/23 : Joaquin (41 ans et 44 jours), Fabio Quagliarella (39 ans et 222 jours) et Franck Ribéry (39 ans et 129 jours).