L1 (J8) : Tout savoir sur Nantes - Lens

Nantes a du mal depuis quelques semaines, et reste sur deux défaites de rang en Ligue 1. Les Canaris ont aussi la Coupe d'Europe à gérer, contrairement à Lens, qui de son côté enchaîne les bons résultats en championnat. Les Sang et Or comptent bien rester sur le podium, qu'ils méritent jusqu'ici.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes a remporté 39 de ses 78 matches contre Lens en Ligue 1 (24 nuls, 15 défaites), seuls Lyon et Strasbourg (40 succès chacun) réussissent davantage aux Canaris.



Lens affiche 17 points après 7 matches de Ligue 1 2022/23, égalant son record à ce stade de la saison établi en 2001/02 (2e au final). C’est seulement la 2e fois qu’un 3e du classement compte au moins autant de points après 7 rencontres disputées (en comptant 3 pts pour une victoire) après Monaco en 1979/80 (17 également).



Lens est la seule équipe à n’avoir concédé aucun but dans les 30 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison.



Seul Paris (21) a tenté plus d’attaques directes que Nantes en Ligue 1 cette saison (18), mais les Canaris n’ont jamais marqué de la sorte en 2022/23.



Moses Simon a inscrit les 3 derniers buts de Nantes contre Lens en Ligue 1. Il a été impliqué dans 39 buts avec les Canaris dans l’élite (20 buts, 19 assists) et pourrait devenir le 2e joueur à atteindre la barre des 40 depuis le retour du FCN en L1 (2013/14) après Emiliano Sala (55).