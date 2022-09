L1 (J8) : Tout savoir sur Marseille - Rennes

Marseille marche toujours sur l'eau en Ligue 1. Mais le club phocéen pourrait bien être impacté psychologiquement par sa deuxième défaite de suite en Ligue des champions, où le club phocéen n'est toujours pas au niveau. Rennes, de son côté, reste sur trois matches sans défaite dont deux victoires.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a marqué lors de 15 de ses 16 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (24 buts en tout), n’échouant que lors du plus récent le 14 mai dernier (0-2). L’OM n’est jamais resté lors de 2 rencontres de rang face au SRFC dans l’élite au 21e siècle.



Rennes est l’équipe qui a disputé le plus de matches à l’extérieur sans jamais rendre une clean sheet en Ligue 1 en 2022 (13 – 21 buts encaissés).



Aucune équipe n’a encaissé moins de buts en 1 re période en Ligue 1 cette saison que Rennes et Marseille (1 – autant que Paris).



Marseille est l’équipe qui a accordé le plus de temps de jeu à ses remplaçants en Ligue 1 cette saison (837 minutes).



Aucune équipe ne compte plus de buteurs différents dans les 5 grands championnats européens cette saison que Rennes (10). 4 d’entre eux ont marqué leur 1er but en L1 2022/23 lors de la victoire contre Auxerre dimanche dernier (Kamaldeen Sulemana, Amine Gouiri, Flavien Tait et Matthis Abline).