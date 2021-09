L1 (J8) : Tout savoir sur Marseille - Lens

A Angers (0-0), Marseille a vu, mercredi, sa série de 3 succès consécutifs s'arrêter là. Mais le club phocéen est toujours dauphin du PSG, avec un match de retard à (re)jouer contre Nice. De son côté, Lens est 4e malgré sa défaite à domicile contre Strasbourg en milieu de semaine. Les Sang et Or n'avaient pas perdu jusqu'ici.

Les stats à connaître*

Marseille n’a gagné aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre Lens (1 nul, 1 défaite) et pourrait connaître un 3e match consécutif sans victoire face aux Sang et Or dans l’élite pour la 1re fois depuis août 2005-mars 2007 (4).



Marseille a perdu lors de sa dernière réception de Lens en Ligue 1 (0-1 en janvier dernier) et pourrait enchaîner un 2e revers de suite sur ses terres face à cet adversaire pour la 1re fois de son histoire dans l’élite. Si l’OM ne parvient pas à marquer, ce serait également la 1ère fois qu’il n’y parvient pas lors de 2 réceptions de suite du RCL en L1.



Marseille est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls). L’OM a fini dans les 2 premiers les 8 dernières fois où il était invaincu après 6 matches joués (sans compter 1992/93).



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), c’était le dernier en date contre Strasbourg (0-1 le 22 septembre).



Marseille est invaincu lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), plus longue série en cours. Les Phocéens n’ont plus fait mieux depuis avril-décembre 2016 (12).



*Avec Opta