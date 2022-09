L1 (J8) : Tout savoir sur Lyon - PSG

Lyon a pris des points en début de saison, mais sa qualité de jeu très inégale l'a vite rattrapé. Les Gones, également fébriles en défense, reste sur deux défaites de suite. Le PSG carbure de son côté, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, même si la qualité de ses derniers matches n'a pas convaincu.

Les stats à connaître (avec Opta)

Seul Monaco (22) a pris plus de points que Lyon (19) face à Paris sous l’ère QSI en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls, 13 défaites). 15 de ces points étaient à domicile (4 victoires, 3 nuls, 4 défaites), plus que toute autre équipe sur la période.



Lyon a perdu ses 2 derniers matches en Ligue 1, une 1re depuis septembre-octobre 2019 (2 également). L’OL n’a plus connu pire disette depuis janvier-février 2018 (3).



Paris n’a perdu aucun de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (12 victoires, 4 nuls), seuls Milan (22) et Manchester City (18) sont sur une meilleure série dans les 5 grands championnats européens.



Paris a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours. Le PSG pourrait rendre 4 clean sheets de rang pour la 1re fois en L1 depuis octobre-novembre 2020 (4).



Paris (140) et Lyon (133) sont les 2 équipes qui ont effectué le plus de séquences de 10 passes ou plus en Ligue 1 cette saison. Ce sont également les 2 équipes avec la meilleure possession moyenne dans l’élite en 2022/23 (65.9% pour l’OL, 60.1% pour le PSG).