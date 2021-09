L1 (J8) : Tout savoir sur Lyon - Lorient

Lyon s'est bien relevé de sa défaite à Paris pour décrocher un 3e succès sur ses 4 derniers matches, mercredi, contre Troyes. L'OL est à un point du podium, dans une position bien plus conforme à son statut. En face, Lorient est juste devant les Gones, avec une longueur d'avance du haut de leur 5e place. Les Merlus sont invaincus depuis 4 rencontres.

Les stats à connaître

En 31 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Lyon s'est imposé à 15 reprises, contre 5 victoires pour Lorient et 11 matches nuls.



L'OL n'a remporté qu'un seul des quatre derniers matches de Ligue 1 entre les deux équipes, pour deux victoires de Lorient.



Avec 12 buts inscrits depuis le début de saison, l'OL dispose de la 3e meilleure attaque du championnat, à égalité avec Marseille et Nice.



4e meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec le PSG et Nantes, Lorient a le 2e pire total de buts inscrits (8).



Avec 4 buts au compteur, Lucas Paqueta a rejoint contre Troyes les meilleurs buteurs de ce début d'exercice en Ligue 1, dont son coéquipier Moussa Dembélé, blessé.