L1 (J8) : Tout savoir sur Brest - Metz

Le début de saison est toujours aussi laborieux pour le Brest de Michel Der Zakarian. Le club breton n'a toujours pas gagné le moindre match et pointe à la 18e place du classement, avec une longueur d'avance sur la lanterne rouge, Metz. C'est donc, déjà, un match de la peur qui opposera les deux équipes, alors que les Grenats ont très mal digéré leur défaite dans les ultimes instants contre le PSG mercredi (2-1).

Les stats à connaître

En 16 confrontations officielles depuis la saison 1993-94, Brest s'est imposé à 4 reprises, contre 7 victoires pour Metz et 5 matches nuls.



Les deux équipes se sont imposées chez l'autre la saison dernière en Ligue 1.



Personne n'a fait plus de matches nuls que Brest (4) depuis le début de saison.



Seuls Bordeaux et Clermont (16) ont pris plus de buts que Metz (15) après 7 journées.



Metz n'a pris qu'un point en trois déplacements depuis le début de saison.