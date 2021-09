Bordeaux reste sur un match nul spectaculaire contre Montpellier, et semble être sur la bonne voie dans le jeu. Les Girondins ne sont toutefois que 16es et ont besoin d'enchaîner. Reste qu'en face, Rennes a enfin décollé offensivement, avec un impressionnant 6-0 infligé à Clermont en milieu de semaine. Les hommes de Bruno Genesio ont enfin réagi après 3 défaites de suite, et ne comptent pas s'arrêter là.

Les stats à connaître

En 48 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Bordeaux s'est imposé à 20 reprises, contre 11 victoires pour Rennes et 17 matches nuls.



Bordeaux a remporté les 2 derniers matches entre les deux équipes, après n'avoir remporté aucun des 7 précédents.



Avec 16 buts encaissés depuis le début de saison, Bordeaux présente la pire défense de Ligue 1.



Rennes a marqué, contre Clermont mercredi, deux tiers de ses buts de ce début de saison (6 sur 9).



L'attaquant de Bordeaux, Hwang, a marqué 3 buts sur ses 2 derniers matches de Ligue 1, après avoir échoué à scorer lors des 5 précédents.