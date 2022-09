Attaque de feu, animation inventive, pressing constant : à Strasbourg, les ingrédients qui ont hissé le Racing à la sixième place de L1 la saison passée se sont évaporés au cœur d'un été sans victoire, avec seulement cinq buts inscrits en sept matches avant un déplacement périlleux à Montpellier samedi (17h00).

Malgré ces débuts poussifs, pas de sentiment d'inquiétude dans le vestiaire à première vue. S'ils n'ont marqué que cinq buts (dont un penalty), "on n'a pas de doute", insistait Ludovic Ajorque en zone mixte après un cinquième nul (0-0), contre Clermont, dimanche.

"On reste concentrés, on n'est pas inquiet", a corroboré jeudi le milieu Jean-Ricner Bellegarde.

Le paradoxe est que Strasbourg (17e) dispose d'un trio offensif qui s'est montré efficace la saison passée, avec trois joueurs à plus de dix buts (Ajorque 12 buts, Gameiro et Diallo 11). Mais le triumvirat a pris du retard sur les temps de passage de l'exercice écoulé, avec quatre buts inscrits contre sept au même stade l'an dernier.

"Sur les coups de pieds arrêtés, on n'est pas assez dangereux, sur certaines transitions, on doit faire mieux. La projection de nos milieux de terrain et des joueurs de couloirs doit aussi être meilleure. Je ne cible pas uniquement les attaquants", souligne l'entraîneur Julien Stéphan.

En clair, il y a toute une animation collective à réorganiser. L'équipe a perdu à l'intersaison deux latéraux performants, avec Anthony Caci parti à Mayence et Frédéric Guilbert rentré à Aston Villa. Or ces deux joueurs constituaient deux pistons essentiels du 3-5-2 alsacien.

Kevin Gameiro a aussi vu le gardien de Brest Marco Bizot faire l'arrêt de sa saison pour l'empêcher de marquer le but de la victoire il y a dix jours, et Mory Diaw, le portier de Clermont, a été sauvé miraculeusement à plusieurs reprises par sa barre ou ses défenseurs dimanche dernier. Sans ces événements contraires, l'attaque du Racing ne serait pas autant montrée du doigt.

Comparaisons cruelles

L'autre élément déterminant est la liste des blessés qui n'en finit pas de s'allonger : dans le secteur offensif par exemple contre Montpellier, Ajorque, Thomasson et Prcic seront absents, et Diallo est diminué après n'avoir repris l'entraînement que jeudi.

"On n'a aucune continuité dans ce qu'on fait, on est en adaptation permanente, ça fait sept ou huit semaines que ça dure. C'est compliqué", note Stephan, qui avoue "rire jaune" au vu de la liste des absents.

Cette semaine il y avait presque autant de joueurs de la réserve de National 3 que de pros à l'entraînement : "ça a aussi des conséquences. Une fois qu'on aura récupéré tout le monde, ça va élever le niveau d'entraînement, le niveau de concurrence et j'espère le niveau de performance", veut croire l'entraîneur.

Du côté des joueurs on reste positif : "Mentalement on tient le coup dans le vestiaire. On sent qu'on n'est pas loin. On a la chance de ne pas perdre beaucoup dans notre temps faible", tente de se rassurer Bellegarde.

En effet, si Strasbourg piétine, il n'a perdu qu'à deux reprises et affiche la troisième meilleure défense, avec seulement 7 buts encaissés.

"Malgré les circonstances exceptionnelles, il y a une vraie cohérence, une vraie structure, une vraie solidité depuis de nombreux mois", reprend ainsi Julien Stephan.

Mais certaines comparaisons n'en sont pas moins cruelles. L'entraîneur prend ainsi l'exemple des Montpelliérains: "Ils se sont créé le même nombre de situations dangereuses que nous, mais ils ont mis 11 buts de plus que nous"...

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a remporté 5 de ses 7 derniers matches contre Strasbourg toutes compétitions confondues (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors des 30 précédents (11 nuls, 14 défaites).Strasbourg n’a remporté aucun de ses 5 déplacements à Montpellier en Ligue 1 depuis son retour en 2017/18 (3 nuls, 2 défaites).Montpellier est l’équipe qui a perdu le plus de matches en Ligue 1 en 2022 (17), étant aussi la pire défense dans l’élite cette année (51 buts encaissés).Strasbourg n’a gagné aucun de ses 7 premiers matches d’une saison de Ligue 1 pour la 4e fois de son histoire, après 1951/52 (18e et relégué), 2004/05 (11e ) et 2005/06 (19e et relégué). Lors de ces 3 cas précédents, le RCSA était même resté sans succès lors de ses 8 premières rencontres.Montpellier est l’équipe qui affiche le meilleur différentiel entre ses buts marqués et ses Expected Goals en Ligue 1 cette saison (+7.8 – 17 buts pour 9.2 xG) alors que seuls Ajaccio (-5) et Nice (-3.9) affichent un pire différentiel que Strasbourg (-3.2 – 5 buts pour 8.2 xG).